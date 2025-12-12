Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'in yeni başantrenörü belli oldu.

ANADOLU EFES'TE PABLO LASO DÖNEMİ

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Pablo Laso'yu getirdiğini açıkladı.

İspanyol koç TBF listesine ekletildi.

Anadolu Efes, Igor Kokoskov ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenör belirlenene kadar takımı Radovan Trifunovic’e emanet etmişti.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde çıktığı son dört karşılaşmayı kaybederken, EuroLeague’de oynadığı 15 maçta yalnızca beş galibiyet elde edebildi.

LASO'NUN KARİYERİ

EuroLeague’in en deneyimli koçlarından biri olan Pablo Laso, 2011–2022 yılları arasında uzun süre Real Madrid’in başında görev yaptı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 ve 2018 sezonlarında hem EuroLeague zaferine ulaştı hem de yılın koçu ödülünü kazandı.

İspanya’da 5 lig, 6 da Kral Kupası şampiyonluğu bulunan Laso, Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Bayern Münih’in başına geçti.

Almanya’daki bir sezonluk görevin ardından geçtiğimiz sezon Baskonia’yı çalıştırdı.