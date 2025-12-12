Anadolu Efes'in yeni başantrenörü belli oldu

Anadolu Efes'in yeni başantrenörü belli oldu
Yayınlanma:
Anadolu Efes'te Igor Kokoskov sonrası başantrenörlük görevine getirilen isim açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'in yeni başantrenörü belli oldu.

ANADOLU EFES'TE PABLO LASO DÖNEMİ

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Pablo Laso'yu getirdiğini açıkladı.

İspanyol koç TBF listesine ekletildi.

Anadolu Efes, Igor Kokoskov ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenör belirlenene kadar takımı Radovan Trifunovic’e emanet etmişti.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde çıktığı son dört karşılaşmayı kaybederken, EuroLeague’de oynadığı 15 maçta yalnızca beş galibiyet elde edebildi.

Sinan Engin Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladıSinan Engin Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

LASO'NUN KARİYERİ

EuroLeague’in en deneyimli koçlarından biri olan Pablo Laso, 2011–2022 yılları arasında uzun süre Real Madrid’in başında görev yaptı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 ve 2018 sezonlarında hem EuroLeague zaferine ulaştı hem de yılın koçu ödülünü kazandı.

İspanya’da 5 lig, 6 da Kral Kupası şampiyonluğu bulunan Laso, Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Bayern Münih’in başına geçti.

Almanya’daki bir sezonluk görevin ardından geçtiğimiz sezon Baskonia’yı çalıştırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Spor
Bursaspor farklı kazandı: Maç fazlasıyla liderliği kaptı
Bursaspor farklı kazandı: Maç fazlasıyla liderliği kaptı
Sinan Engin Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Sinan Engin Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı