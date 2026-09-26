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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan Mercedes oldu

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan Mercedes pilotu George Russel oldu. Red pilotları Max Verstappen ve Isack Hadjar ise podyumda yer aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan Mercedes oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si tamamlandı.

KAZANAN GEORGE RUSSEL

Başkent Bakü'deki 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta, 1 saat 38 dakika 2.143 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Russell bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

RED BULL 2 VE 3. SIRAYI KAPTI

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 0.196 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Isack Hadjar ise liderden 10.704 saniye farkla üçüncü bitirdi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 302

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 179

- TAKIMLAR

1. Mercedes: 538

2. Ferrari: 378

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 263

5. Racing Bulls: 83

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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