Filenin Sultanları'na şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi! Dişlerini gösteriyorlar

İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı yıldızlarından Anna Danesi, çıkardığı kitapta Filenin Sultanları'na da geniş yer ayırdı. Ancak Danesi'nin yaptığı yorumlar şaşkınlık yarattı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Türkiye ile karşılaştıklarını hatırlatan Danesi, şu ifadeleri kullandı:

- Türk voleybolcular, özellikle de güçlü Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt, yüzünüze bağırır, her sayıdan sonra deli gibi el kol hareketleri yapar ve çoğu zaman sizi yıldırmaya çalışır. Fiziksel olarak çok güçlü, hatta bazı durumlarda heybetli, punk saç stilleri, çok sayıda dövme ve müthiş bir kişiliğe sahip oyuncular. Onlara meydan okumak için tüm cesaretinizi toplamanız gerekir.

- Tarafsız sahada bile spor salonları sadece Türklerle dolu gibidir. Taraftarları inanılmaz bir gürültü yapar ve takımları lehine bağırarak çılgın bir kaos yaratır, bu da sahadaki oyuncuların hırsını daha da artırır.

- ​Onlarla mücadele etmek gerçek bir cehennem olabilir, ancak maçımızın ilk setinin ilk birkaç dakikasına bakmak bile, Paris'te taktiklerinin asla işe yaramayacağını anlamak için yeterliydi.

- Bakışları kötü, vahşiydi. Kelimenin tam anlamıyla dişlerini gösteriyorlardı, bu sadece bir deyiş değil. Kükrüyorlardı. ​Biz ise, filenin diğer tarafında gülümsüyorduk. Dünyanın tüm sakinliğiyle oynuyorduk ve bu onları daha da sinirlendiriyordu. Onları surat ifadelerimizle değil, icraatlarımızla yendik. Biz oynuyor, eğleniyor ve topu yere değdiriyorduk, onlar ise homurdanıyor ve hata yapıyorlardı.

- Kaplan yüzleri, yavaş yavaş, varlığından bile haberdar olmadığınız bir koz kartına sahip olan bir rakip karşısında sırılsıklam olmuş kedi yavrularına dönüştü.

