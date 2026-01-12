Galatasaray 3 gün önce imzaya getirmişti: Apar topar geri dönüyor

Galatasaray'ın 3 gün önce İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner transferinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Genç futbolcu Almanya'ya geri dönüyor.

Galatasaray, transfer için İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner'de şaşırtan bir gelişme yaşandı.
3 gün önce İstanbul'a gelen genç futbolcunun sağlık kontrolünden geçirilip, imza atacağı bildirilmişti.
Ancak futbolcunun kulübü Mönchengladbach'tan gelen açıklama hesapları bozdu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan rotasyon kararıGalatasaray'da Okan Buruk'tan rotasyon kararı

Sportik direktör Rouven Schröder "Güner’in İstanbul’a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Son iki gün bizi şaşırttı çünkü hiçbir şey almadık. Sadece basından duyuyoruz. Bizden bir şey isteyen varsa tüm telefon numaralarımız ve e-posta adreslerimiz sitemizde mevcut" dedi.

ALMANYA'YA GERİ DÖNÜYOR

Genç futbolcunun bu açıklamadan sonra Almanya'ya geri döneceği belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpgGazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Can Armando Güner, kulübünün baskısı ve oyuncuyu şikâyet etme ihtimali nedeniyle bugün Almanya’ya dönecek.

