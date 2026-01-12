Ankaragücü Erzincan'da mahsur kaldı: AJet'ten 1 dakikalık operasyon

Ankaragücü, deplasmanda 24 Erzincanspor’u 2-0 mağlup ettikten sonra Ankara’ya dönüş için hazırlık yaptı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Takım kafilesi, karayolu ile Erzurum’a geçip saat 21.00’deki tarifeli uçuşla Ankara’ya dönmeyi planlıyordu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle Ajet’in seferi iptal edildi.

Son dakika | Fenerbahçe maçının stadı değişti

Kulüp yönetiminden İlhami Alparslan, THY’den gelen mesajla 21.00’deki uçuşun iptal edildiğini, 22.30’daki seferin ise 1 saat 15 dakika rötar yaptığını açıkladı. Havanın düzelmemesi nedeniyle uçuşun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği uzun süre belirsiz kaldı. Alparslan, “Şu anda Erzincan’da yemek molası verdik. Eğer bu uçuş da iptal olursa geceyi Erzurum’da geçirip yarın döneceğiz. Gerekirse kara yolu ile Ankara’ya döneriz” ifadelerini kullandı.

Sonunda Ajet’in VF4161 sefer sayılı Erzurum – Ankara uçuşu, yaklaşık 2 saat 59 dakika gecikmeyle gerçekleşti. Uçak saat 01.29’da Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Normalde 21.00’de havalanması ve 22.30’da Ankara’da olması gereken sefer, yaşanan aksaklıklar nedeniyle gece yarısına sarktı.

A JET'TEN 1 DAKİKALIK OPERASYON

Uçuş kuralları gereği, 3 saat ve üzeri rötarlarda hava yolu şirketinin yolculara tazminat ödemesi gerekiyor. Ajet’in rötarı tam 2 saat 59 dakika olarak kayıtlara geçmesi dikkat çekti.