Ankaragücü Erzincan'da mahsur kaldı: AJet'ten 1 dakikalık operasyon

Ankaragücü Erzincan'da mahsur kaldı: AJet'ten 1 dakikalık operasyon
Yayınlanma:
Ankaragücü kafilesi Erzincanspor deplasmanı dönüşü Başkent yolunda büyük problem yaşadı. Önce iptal olan uçak sonrası Erzurum'a geçen Ankaragücü kafilesi bu kez de AJet'in 2 saat 59 dakikalık rötarıyla karşılaştı. 1 dakikalık farkın da nedeni ortaya çıktı.

Ankaragücü, deplasmanda 24 Erzincanspor’u 2-0 mağlup ettikten sonra Ankara’ya dönüş için hazırlık yaptı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Takım kafilesi, karayolu ile Erzurum’a geçip saat 21.00’deki tarifeli uçuşla Ankara’ya dönmeyi planlıyordu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle Ajet’in seferi iptal edildi.

Son dakika | Fenerbahçe maçının stadı değiştiSon dakika | Fenerbahçe maçının stadı değişti

Kulüp yönetiminden İlhami Alparslan, THY’den gelen mesajla 21.00’deki uçuşun iptal edildiğini, 22.30’daki seferin ise 1 saat 15 dakika rötar yaptığını açıkladı. Havanın düzelmemesi nedeniyle uçuşun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği uzun süre belirsiz kaldı. Alparslan, “Şu anda Erzincan’da yemek molası verdik. Eğer bu uçuş da iptal olursa geceyi Erzurum’da geçirip yarın döneceğiz. Gerekirse kara yolu ile Ankara’ya döneriz” ifadelerini kullandı.

erzincanspor-2.jpg

Sonunda Ajet’in VF4161 sefer sayılı Erzurum – Ankara uçuşu, yaklaşık 2 saat 59 dakika gecikmeyle gerçekleşti. Uçak saat 01.29’da Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Normalde 21.00’de havalanması ve 22.30’da Ankara’da olması gereken sefer, yaşanan aksaklıklar nedeniyle gece yarısına sarktı.

A JET'TEN 1 DAKİKALIK OPERASYON

Uçuş kuralları gereği, 3 saat ve üzeri rötarlarda hava yolu şirketinin yolculara tazminat ödemesi gerekiyor. Ajet’in rötarı tam 2 saat 59 dakika olarak kayıtlara geçmesi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Spor
Galatasaray'da istifa etmeyi düşünüyor: Yağmurluk krizi sonrası açıklama
Galatasaray'da istifa etmeyi düşünüyor: Yağmurluk krizi sonrası açıklama
Galatasaray 3 gün önce imzaya getirmişti: Apar topar geri dönüyor
Galatasaray 3 gün önce imzaya getirmişti: Apar topar geri dönüyor