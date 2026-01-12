Son dakika | Fenerbahçe maçının stadı değişti

Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 14 Ocak Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan mücadelenin yeri değişti.

İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle değişiklik kararı alındı. Mücadelenin Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

TEDESCO'DAN ROTASYON BEKLENİYOR

Her iki takımın da kupaya puansız başlaması nedeniyle mücadelenin önemi arttı. Ancak Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Süper Kupa'da oynayan oyuncularını dinlendirerek rotasyona gitmesi bekleniyor.

SÜPER KUPA'DA ZOR ANLAR YAŞANDI

Sarı-lacivertliler son olarak Süper Kupa finalini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadı. Galatasaray karşısında 2-0 galip gelirken mücadelenin son anlarında yağmur etkisini gösterdi. Kupa seremonisinin ardından sağanak yağış etkisini iyice gösterirken taraftarlar zor anlar yaşadılar.