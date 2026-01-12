Saliha Şahin mucizesi: Yeniden doğdu

Defalarca milli formayı giyen voleybolcu Saliha Şahin, son yıllarda düşen grafiğini Zerenspor'la yeniden yükseltti.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçirdikten sonra Zerenspor'a transfer olan Saliha, mucizeye imza atarak yeniden doğdu.

Zerenspor'un çıkışında ve 15 maçta 11 galibiyetle 5. sıraya yükselmesinde önemli rol oynayan Saliha Şahin, adeta milli takıma da mesaj gönderdi.



Smaçör olarak görev yapan 27 yaşında ve 1.85 boyundaki Saliha Şahin, son olarak takımının Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendiği maçın da öne çıkan isimlerinden oldu.

ECZACIBAŞI'NDA VE BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Saliha Şahin, voleybola Karayolları takımında başladı, 2019 yılında Eczacıbaşı'na transfer oldu.

2023'e kadar Eczacıbaşı forması giyen Saliha, Chemik Polise'de bir sezon kiralık oynadıktan sonra Beşiktaş'a geçti.

Beşiktaş'ta da 1 sezon oynayan Saliha, bu sezon başında Zerenspor'a transfer oldu.

A Milli Takım'da da defalarca kez forma giyen Saliha Şahin, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan kadrodaydı.