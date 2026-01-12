Saliha Şahin mucizesi: Yeniden doğdu

Saliha Şahin mucizesi: Yeniden doğdu
Yayınlanma:
Saliha Şahin, sezon başında Zerenspor'a transfer olmuştu. Yıldız oyuncu adeta yeniden doğdu ve eski günlerine geri döndü.

Defalarca milli formayı giyen voleybolcu Saliha Şahin, son yıllarda düşen grafiğini Zerenspor'la yeniden yükseltti.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçirdikten sonra Zerenspor'a transfer olan Saliha, mucizeye imza atarak yeniden doğdu.

whatsapp-image-2026-01-12-at-13-47-09.jpeg

Zerenspor'un çıkışında ve 15 maçta 11 galibiyetle 5. sıraya yükselmesinde önemli rol oynayan Saliha Şahin, adeta milli takıma da mesaj gönderdi.


Smaçör olarak görev yapan 27 yaşında ve 1.85 boyundaki Saliha Şahin, son olarak takımının Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendiği maçın da öne çıkan isimlerinden oldu.

ECZACIBAŞI'NDA VE BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Saliha Şahin, voleybola Karayolları takımında başladı, 2019 yılında Eczacıbaşı'na transfer oldu.

Saliha Şahin'den kötü haberSaliha Şahin'den kötü haber

2023'e kadar Eczacıbaşı forması giyen Saliha, Chemik Polise'de bir sezon kiralık oynadıktan sonra Beşiktaş'a geçti.

Saliha Şahin yeni sezonda Zeren Spor'da - Voleybolunsesi

Beşiktaş'ta da 1 sezon oynayan Saliha, bu sezon başında Zerenspor'a transfer oldu.
A Milli Takım'da da defalarca kez forma giyen Saliha Şahin, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan kadrodaydı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

