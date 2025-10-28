Saliha Şahin'den kötü haber

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Zeren Spor, deplasmanda oynadığı maçta Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenmişti.

Karşılaşmada Saliha Şahin oynamamıştı. Saliha Şahin'in maçtan önce sakatlandığı, o nedenle de oynayamayadığı belirtilmişti.

Zeren Spor, yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

"10 GÜN İYİLEŞME SÜRECİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıran kırana geçen maçın galibi Zeren Spor

“Sporcumuz Saliha Şahin, Nilüfer Belediyespor Eker müsabakası öncesinde gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlık yaşamış olup, sol kuadriseps kasında strain (yırtık) tespit edilmiştir. Sporcumuzun sağlık ekibi tarafından başlatılan tedavi süreciyle birlikte, yaklaşık 10 günlük bir iyileşme süreci öngörülmektedir.

Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız.”