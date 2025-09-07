Filenin Sultanları finalde kaybetti: Yaşattığınız gurur yeter

Filenin Sultanları finalde kaybetti: Yaşattığınız gurur yeter
Yayınlanma:
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, turnuvayı ikinci bitirdi.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile İtalya karşı karşıya geldi.

ALTIN SETTE MAĞLUP OLDUK

Tayland’da bulunan Huamark Salonu'nda oynanan mücadelede altın seti kazanmayı başaran İtalya, 3-2 galip geldi.

whatsapp-image-2025-09-07-at-17-41-22-1.jpeg

İTALYA DÜNYA ŞAMPİYONU

Bu sonuçla birlikte İtalya FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ilk kez finale yükselmeyi başaran millilerimiz ise dünya ikincisi oldu.

whatsapp-image-2025-09-07-at-17-41-22.jpeg

DETAYLAR

SALON: Huamark Salonu, Bangkok

HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

TÜRKİYE: Cansu, İlkin, Zehra, Vargas, Ebrar, Eda, Gizem (L) (Elif, Hande)

İTALYA: Fahr, Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, De Gennaro (L) (Cambi, Antropova, Giovannini)

SETLER: 23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 15-9

SÜRE: 1 saat 46 dakika (25,17,28,23,13)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

