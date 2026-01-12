Amedspor Başkanı Nahit Eren Dursun Özbek'le buluştu: Galatasaray'dan kimi istedi?

Amedspor Başkanı Nahit Eren'in İstanbul'da Dursun Özbek'le bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Amidahaber'den Serhat Yetüt'ün haberine göre TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, İstanbul'da sürdürdüğü transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eren, İstanbul'da Dursun Özbek'le de bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİ VE TRANSFER

Haberde, başkanlar arasında transfer olasılıkları ve kulüpler arası iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunulduğu iddia edildi.

Bu temasın, Amedspor’un ara transfer dönemindeki hamleleri açısından önemli olduğu ileri sürüldü.

YUSUF DEMİR İDDİASI

Amedspor’un, daha önce Galatasaraylı Yusuf Demir ile de transfer görüşmesi yaptığı bildirilmişti.

Süper Lig'i bırakacak Amedspor'a imza atacak

Habere göre bu gelişme, iki kulüp arasındaki temasların somut adımlara dönüşebileceği şeklinde yorumlandı.

Bu arada Eren'in transfer döneminin sona ermesine kadar İstanbul’daki temaslarını sürdüreceği ifade edildi.