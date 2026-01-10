Süper Lig'i bırakacak Amedspor'a imza atacak

Süper Lig'i bırakacak Amedspor'a imza atacak
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor'un Kocaelispor'da forma giyen Syrota'yı transfer etmeye hazırlandığı öğrenildi.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren, ikinci yarıya ise Çorum FK galibiyetiyle girerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Amedspor'da yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Amida Haber'den Recep Çalışkan'ın haberine göre; Amedspor, ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Amedspor'da şaşırtan veda: Diagne'yi yıkan ayrılıkAmedspor'da şaşırtan veda: Diagne'yi yıkan ayrılık

Yeşil kırmızılıların, Kocaelispor’un Ukraynalı stoperi Oleksandr Syrota'yu transfer etmek istedikleri ileri sürüldü.

DİNAMO KİEV'DE YETİŞTİ

25 yaşında ve 1.93 boyundaki Syrota, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında yetişti.
Dinamo Kiev'de A takıma çıkan ve 5 sezon oynayan Ukraynalı oyuncu, geçen sezonu İsrail'in Maccabi Haifa takımında geçirdi.
Oleksandr Syrota, bu sezon başında ise Kocaelispor'a transfer oldu.
Futbolcunun Kocaelispor'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
Syrota, Kocaelispor'da 8 maçta forma giydi. Kulüp kariyerinde ise toplam 120 maçta 4 gol atarken, 2 kez de Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Sadettin Saran maça gitti Fenerbahçe yıkıldı
Sadettin Saran maça gitti Fenerbahçe yıkıldı
Galatasaray'ın korktuğu başına geldi
Galatasaray'ın korktuğu başına geldi
Olimpiyat Stadı'nda derbi kaosu: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı
Olimpiyat Stadı'nda derbi kaosu: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı