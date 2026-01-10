Süper Lig'i bırakacak Amedspor'a imza atacak

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren, ikinci yarıya ise Çorum FK galibiyetiyle girerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Amedspor'da yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Amida Haber'den Recep Çalışkan'ın haberine göre; Amedspor, ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Amedspor'da şaşırtan veda: Diagne'yi yıkan ayrılık

Yeşil kırmızılıların, Kocaelispor’un Ukraynalı stoperi Oleksandr Syrota'yu transfer etmek istedikleri ileri sürüldü.

DİNAMO KİEV'DE YETİŞTİ

25 yaşında ve 1.93 boyundaki Syrota, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında yetişti.

Dinamo Kiev'de A takıma çıkan ve 5 sezon oynayan Ukraynalı oyuncu, geçen sezonu İsrail'in Maccabi Haifa takımında geçirdi.

Oleksandr Syrota, bu sezon başında ise Kocaelispor'a transfer oldu.

Futbolcunun Kocaelispor'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Syrota, Kocaelispor'da 8 maçta forma giydi. Kulüp kariyerinde ise toplam 120 maçta 4 gol atarken, 2 kez de Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giydi.