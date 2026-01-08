Amedspor'da şaşırtan veda: Diagne'yi yıkan ayrılık

Amedspor’da devre arası öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılmaya devam ediyor.

Süper Lig hedefiyle sezona başlayan ve TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Amedspor'da kadro şekillenmeye devam ediyor.

Eski Galatasaraylı Aytaç Kara ile karşılıklı fesih anlaşmasına varan kulüp, bu kez golcü Mbaye Diagne’nin arkadaşı Cheikhou Kouyate ile sözleşmesini sonlandırdı.

Amedspor kazandı: Mahkeme iptal etti

ANLTALYA KAMPI SONA ERDİ

Antalya kampını tamamlayarak Diyarbakır’a dönen Amedspor’da, Kouyate’nin kadroda düşünülmediği ve kampa çağrılmadığı belirtildi.

Kulüp, oyuncu ile karşılıklı fesih anlaşmasına vardı.

Kouyate, sezon öncesi Diagne’nin tavsiyesiyle takıma katılmış, teknik ekibin raporu doğrultusunda kadroya dahil edilmişti.

Kouyate'nin ayrılığı en çok Diagne'yi üzdü

AYRILIK DIAGNE'Yİ YIKTI

Kouyate, Amedspor’da beklentileri karşılayamadı. Kulübün Boluspor’dan transfer ettiği Florent Hasani için yabancı kontenjanında boşluk açılması gerekiyordu. Bu nedenle Kuayate ile yolların ayrılması kaçınılmaz hale geldi. Ayrılığa üzülen isim ise Kouyate'nin en yakın arkadaşı Diagne oldu.