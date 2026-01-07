Amedspor kazandı: Mahkeme iptal etti

TFF 1. Lig'de Amedspor'un 3 Kasım 2024'te Erzurum'da Erzurumspor ile oynadığı maç öncesinde seyirci yasağı kararı alınmıştı.

Erzurum Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, 31 Ekim'de aldığı kararla maçı "Yüksek riskli" ilan etmişti. Bu nedenle de Amedsporlu taraftarlar stada alınmamış, maç misafir takım seyircisi olmadan oynanmıştı.

Amidahaber'deki habere göre; kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada İl Spor Güvenlik Kurulu’nun misafir taraftarı tamamen yasaklama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nde dava açıldığı, ancak yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmesi nedeniyle karşılaşmanın taraftarsız oynandığı belirtildi.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Amedspor açıklamasında, Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nin davayı reddetmesi üzerine dosyanın istinafa taşındığı ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin verdiği kararla İl Spor Güvenlik Kurulu’nun yetkisini aştığına hükmedildiği bildirildi.

Bölge İdare Mahkemesi’nin, 6222 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta misafir takım taraftarlarının tamamen yasaklanmasına dair bir yetki bulunmadığını açıkça ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, bu gerekçeyle taraftar yasağı kararının hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği vurgulandı.

Amedspor'un açıklamasında, Danıştay yolunun açık olduğu hatırlatılırken, verilen kararın spor müsabakalarında taraftar hakları açısından emsal nitelikte olduğu da ifade edildi.