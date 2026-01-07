Amedspor kazandı: Mahkeme iptal etti

Amedspor kazandı: Mahkeme iptal etti
Yayınlanma:
Amedspor Kulübü'nün Erzurum FK deplasmanında uygulanan transfer yasağının iptali için açtığı davanın sonucu açıklandı. Mahkeme kararı iptal etti.

TFF 1. Lig'de Amedspor'un 3 Kasım 2024'te Erzurum'da Erzurumspor ile oynadığı maç öncesinde seyirci yasağı kararı alınmıştı.
Erzurum Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, 31 Ekim'de aldığı kararla maçı "Yüksek riskli" ilan etmişti. Bu nedenle de Amedsporlu taraftarlar stada alınmamış, maç misafir takım seyircisi olmadan oynanmıştı.
Amidahaber'deki habere göre; kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada İl Spor Güvenlik Kurulu’nun misafir taraftarı tamamen yasaklama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nde dava açıldığı, ancak yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmesi nedeniyle karşılaşmanın taraftarsız oynandığı belirtildi.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Amedspor açıklamasında, Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nin davayı reddetmesi üzerine dosyanın istinafa taşındığı ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin verdiği kararla İl Spor Güvenlik Kurulu’nun yetkisini aştığına hükmedildiği bildirildi.

Amedspor'a 3-0 kazandığı maçla ilgili kötü haber: TFF açıkladıAmedspor'a 3-0 kazandığı maçla ilgili kötü haber: TFF açıkladı

Bölge İdare Mahkemesi’nin, 6222 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta misafir takım taraftarlarının tamamen yasaklanmasına dair bir yetki bulunmadığını açıkça ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, bu gerekçeyle taraftar yasağı kararının hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği vurgulandı.
Amedspor'un açıklamasında, Danıştay yolunun açık olduğu hatırlatılırken, verilen kararın spor müsabakalarında taraftar hakları açısından emsal nitelikte olduğu da ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Spor
Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Terbiyesizlik yaptı
Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Terbiyesizlik yaptı
Mert Günok 2.5 yıllık imza attı
Mert Günok 2.5 yıllık imza attı