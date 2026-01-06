Amedspor'a 3-0 kazandığı maçla ilgili kötü haber: TFF açıkladı

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibinin 2 puan önünde lider tamamlayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

Amedspor, ilk yarının son maçında Iğdır FK ile kendi sahasında 3-0 kazandığı maç nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Amedspor yeni transferini resmen açıkladı

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 28.12.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

AMEDSPOR KAMPI TAMAMLANDI

Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Amedspor'un Antalya kampı sona erdi.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, kamp sürecinden çok memnun olduğunu belirterek, "Oyuncularım iyi durumda. Bu da beni daha çok umutlandırıyor. Ligin ikinci yarısında da ilk yarıdaki başarımızı sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

Amedspor, ligin ikinci yarısındaki ilk maçını Çorum FK ile oynayacak.