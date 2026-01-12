5-0 biten maç sonrası "Bu kadro yeterli değil" dedi: Toplantıdan ayrıldı

1. Lig ekibi Adana Demirspor, ligde kötü bir dönemden geçiyor.

Son olarak sahasında Esenler Erokspor'u konuk eden Adana Demirspor, rakibi karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

Adana Demirspor teknik direktörü Kubilayhan Yücel'in maçtan sonra yaptığı kısa konuşma ise dikkat çekti.

''KADROMUZ BU LİG İÇİN YETERLİ DEĞİL''

Mücadelenin ardından konuşan Kubilayhan Yücel, ''Kadromuz bu lig için yeterli değil. Söyleyeceklerim bu kadar'' ifadesiyle değerlendirmesini tamamladı.

DEVİR İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU

Yücel, sosyal medyada gündeme gelen kulübün yeniden taraftar grubuna devredileceği yönündeki iddialar hakkında da konuştu.

Tecrübeli teknik adam, bu konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını ve sürece ilişkin açıklamanın kulüp yönetimi tarafından yapılacağı dile getirdi.