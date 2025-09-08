Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama

Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen millileri, aileleri ve voleybolseverler karşıladı.

"OLİMPİYATLARDA DA BİR İLKİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek "2025 Dünya Şampiyonası'nda takımımız final oynamayı başardı ve tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeye 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde yer alarak bir ilki daha yaşatmak istiyoruz. Bize bu ilki yaşatan takıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün bütün ülke millilerimizin final maçını seyretti. Destekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"HARİKA İŞLER BAŞARDIK"

Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Daniele Santarelli de elde edilen başarıdan gurur duyduğunu ifade etti. Santarelli, "Ancak bizim kadar çok çalışanlar neler yapabileceğimizi ve neler başarabileceğimizi anlayabilir. Bütün yaz boyunca çok sıkı çalıştık. VNL ile Dünya Şampiyonası arasında limitlerimizi ne kadar zorladığımızı, ne kadar geliştiğimizi sizler de zaten ekranlarınızın başında bizleri izleyerek fark ettiniz. Bu yolun başında bir hayalimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok çok mutluyum. Şu an biraz üzgün olmamızın sebebi şampiyonluğa bu kadar yakınken onu kaçırmamızdı. Onun dışında başardıklarımızdan, başaracaklarımızdan, limitlerimizi zorlamamızdan ve geldiğimiz noktadan bütün takımım adına çok mutluyum. 3 senedir birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum. Çünkü harika işler başardık. Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum." diye konuştu.

"BU TAKIMIN ÖNÜ ÇOK AÇIK"

Kaptan Eda Erdem Dündar ise hayallerinin ötesinde bir an yaşadıklarını belirterek "Biz dünya şampiyonası hazırlıklarına başlarken bir hedef belirleyerek Tayland'a gittik. Kesinlikle madalya istiyorduk. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın, tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımın önünün daha çok açık olduğuna inanıyorum. Tüm ülkeye destekleri için çok teşekkürler" dedi.