Fikstür çekiminde Fenerbahçe'yi sevindiren sonuç

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi fikstür çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda derbi tarihleri de belli oldu.

İLK DERBİ RAMS PARK'TA

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ligin 9. haftasında Rams Park'ta oynanacak. Son sezonların aksine ilk yarı maçı Chobani Stadyumu'nda değil Galatasaray'ın evinde oynanacak.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARI MEMNUN ETTİ

İlk yarı maçının Rams Park'ta ikinci maçın ise Chobani Stadyumu'nda oynanacak olması Fenerbahçeli taraftarları memnun etti.

FENERBAHÇE DURUMDAN ŞİKAYETÇİYDİ

İkinci yarı maçlarının Rams Park'ta oynanmasına sinirlenen taraftarlar, TFF ve Galatasaray aleyhine eleştirilerde bulunuyordu. Fenerbahçe yönetiminin de durumdan rahatsız olduğu ve kura çekimi öncesinde TFF'ye gerekli şikayetleri yaptığı iddia edilmişti.