FIFA'dan flaş karar: Türkiye'yi de ilgilendiriyor

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığıyla düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için FIFA, şaşırtan bir karara imza attı.

FIFA'nın aldığı bu karar, Türkiye'yi de ilgilendiriyor.

ZORUNLU SU MOLASI OLACAK

The Athletic'te yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası’nda oynanacak her maçta her devrenin 22. dakikasında üç dakikalık zorunlu su molası uygulanacak.

Su molaları ise 3 dakika sürecek.

4 ÇEYREĞE BÖLÜNECEK

Alınan bu kararla birlikte futbol maçlarının da aynı basketbol gibi 4 çeyreğe bölünmesi planlanıyor.

TÜRKİYE PLAY-OFF OYNAYACAK

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off turu oynayacak.

Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

GRUPLAR DA BELLİ OLDU

Ay yıldızlılar, Dünya Kupası'nda gruplara kalması halinde D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.