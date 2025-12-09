Şelçuk Şahin gözünü Volkan Demirel'in yerine dikti

Yayınlanma:
Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'nden istifa etmesi sonrası Selçuk Şahin yöneticileri arayıp göreve hazır olduğunu belirtti.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in istifasını açıklaması sonrası teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

METİN DİYADİN İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yurt Spor'da yer alan habere göre; Başkent ekibinin yönetimi, Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Metin Diyadin'i ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Yönetimin Diyadin'i takımın başına getirip bir süre devam etmek istediği belirtilirken, kararın kısa zamanda verilmesi bekleniyor.

Galatasaray maçı öncesi açıklama: Federasyonla görüştük

SELÇUK ŞAHİN GÖZÜNÜ VOLKAN DEMİREL'İN YERİNE DİKTİ

Bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen teknik direktör Selçuk Şahin'in Gençlerbirliği'nin başına geçmek istediği aktarıldı.

Şahin'in Gençlerbirliği yöneticilerini aradığı ve göreve hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

YENİ HOCA KISA ZAMANDA AÇIKLANACAK

Gençlerbirliği yönetiminin istifasını sözlü olarak açıklayan Volkan Demirel'in istifa belgelerini resmi olarak göndermesinin ardından yeni teknik direktörü açıklayacağı yazıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
