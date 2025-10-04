Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, 27 Ağustos'ta Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play off maçında sakatlanmıştı.

Duran, o günden bu yana forma giyemedi. Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ve Nice maçlarında da takımdaki yerini alamadı.

"MOURİNHO YÜZÜNDEN OYNAMIYOR" İDDİASI

Vole Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, "Oynamıyor adam abi oynamıyor. Ben Mourinho için gelmiştim falan bir şeyler saçmalıyor. Sakatım dedi mi ne yapacaksın abi? Bu sezon Avrupa'nın iki tane kaskalı var. Biri Florian Wirtz öbürü de Jhon Duran” iddiasında bulunmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Jhon Duran oynamak için çok yüksek motivasyona sahip. Bazı sakatlıklarda bu 6 hafta sürecek dersiniz ve bu şekilde olur ama onunki böyle belirtebileceğiniz sakatlık değil. Bu da iletişimi zorlaştırıyor. Jhon'un geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler onu böyle oynattı. Bazen oyuncular bu tarz durumlarda acıyla oynayabilir ama bir nokta gelir oyuncu dayanamaz hale gelir. O nokta gelince kontrol etmeniz gerekir. Gördüğünüz semptomlar problemin kaynağı değildir bazen. Zaman gerekiyor. Pek çok uzman bir araya gelip oturduk, analiz ettik, problemin kaynağını bulduk. Oyuncu bir an önce dönmek istiyor. Süreç zaman gerektiriyor. Ben bu durumlarda oyuncuyu zorlamam. Birincisi risk, ikincisi ağrısı olması. Ben bu tarz bir teknik direktör değilim. Bir sakatlığı, problemi olan oyuncuyu oynamaya zorlamak sağlıklı oyuncuyu kaybetme riski barındırır. Bu olayın insani yönüne aykırı. Oyuncularımı her zaman korurum. Birini suçlayacaksanız bu oyuncu olamaz asla."

BİR AY DAHA YOK

Jhon Duran'la ilgili son iddia Sabah gazetesinden geldi. Gazetedeki haberde Jhon Duran'ın, ağrılarının sürmesi nedeniyle ekim ayında da takımını yalnız bırakacağı belirtildi.

Duran'ın Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarını da kaçıracağı ileri sürüldü.

Duran, büyük ihtimalle 2 Kasım günü oynanacak Beşiktaş derbisinde geri dönecek.