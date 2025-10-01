Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransa'nın Nice takımıyla oynayacakları maç öncesinde Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Tedesco, şunları söyledi:

"Rakimizin Nice'i iyi analiz ettik. Savunmada güçlü bir takım. Arka 3'lü güçlü oyunculardan oluşuyor. Orta sahaları oldukça teknik. Kenar oyuncuları direkt oynamaya çalışıyor. Çok fazla kanat kombinasyonu deniyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, öyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Unutmamak lazım onların da bizi savunması gerekiyor.

Kerem Aktürkoğlu geleli çok uzun süre olmadı. İhtiyacı olan tek şey biraz daha zaman. Yüzde yüz mutlu değildir kendi performansından. Goller atmak, asist yapmak isteyecektir. Ben kendisine çok fazla zaman tanıyacağım. Saha içinde top kaybedince ne kadar efor sarf ediyor, bunlara bakmak lazım. Gol ya da asist yapınca sayıyla gösterebiliyorsunuz ama baskı, top kaybından sonra kontra baskılar sayıyla belirtilemez. Bir çocuğu ata binerken düştüğü zaman tekrardan bindirmeniz gerekir ki istediğini yapabilsin. İstediği seviyeye geleceğini biliyorum, onunla ilgili hiçbir problemim yok.

Buraya geldiğimden beri sadece 6 tane efektif antrenman geçirebildik. Tüm takımın yer aldığı antrenmanlar arasında maçın olmadığı antrenman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var, çalışmamız gereken. Toplu topsuz oyun, üçüncü bölge, duran toplar... İdman başına bir konu çalışmış gibiyiz. Bu takım bizim gösterdiğimiz her şeyi yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

"DURAN OYNAMAK İSTİYOR"

Jhon Duran oynamak için çok yüksek motivasyona sahip. Bazı sakatlıklarda bu 6 hafta sürecek dersiniz ve bu şekilde olur ama onunki böyle belirtebileceğiniz sakatlık değil. Bu da iletişimi zorlaştırıyor. Jhon'un geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler onu böyle oynattı. Bazen oyuncular bu tarz durumlarda acıyla oynayabilir ama bir nokta gelir oyuncu dayanamaz hale gelir. O nokta gelince kontrol etmeniz gerekir. Gördüğünüz semptomlar problemin kaynağı değildir bazen. Zaman gerekiyor. Pek çok uzman bir araya gelip oturduk, analiz ettik, problemin kaynağını bulduk. Oyuncu bir an önce dönmek istiyor. Süreç zaman gerektiriyor. Ben bu durumlarda oyuncuyu zorlamam. Birincisi risk, ikincisi ağrısı olması. Ben bu tarz bir teknik direktör değilim. Bir sakatlığı, problemi olan oyuncuyu oynamaya zorlamak sağlıklı oyuncuyu kaybetme riski barındırır. Bu olayın insani yönüne aykırı. Oyuncularımı her zaman korurum. Birini suçlayacaksanız bu oyuncu olamaz asla."