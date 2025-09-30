Fenerbahçeli yıldız antrenmanlara çıkmayı reddetti: Skandalın perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica’ya karşı oynadığı maçta sakatlanan Jhon Duran için tartışmalar devam ediyor.

JHON DURAN ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Yapılan son MR testinde herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmazken Jhon Duran ağrılarının devam ettiğini dile getirerek antrenmanlara çıkmayı reddetti.

Jhon Duran’ın bu tavrı camiada rahatsızlığa neden olurken Serdar Ali Çelikler’den ilginç bir iddia geldi. Çelikler, Jhon Duran’ın oynamama nedeni olarak Mourinho ile yolların ayrılmasını gösterdi.

Jose Mourinho ve Jhon Duran

“BEN MOURINHO İÇİN GELMİŞTİM”

Vole Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, "Oynamıyor adam abi oynamıyor. Ben Mourinho için gelmiştim falan bir şeyler saçmalıyor. Sakatım dedi mi ne yapacaksın abi? Bu sezon Avrupa'nın iki tane kaskalı var. Biri Florian Wirtz öbürü de Jhon Duran” sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'ye soruşturma açılmasını istedi: TFF'yi göreve çağırdı