Fenerbahçe'ye soruşturma açılmasını istedi: TFF'yi göreve çağırdı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Ekol Sports'a açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ile ilgili çıkan iddialara dair konuşan Yüksel Yıldırım, sert sözler sarf etti.

"TFF'NİN SORUŞTURMA AÇMASI LAZIM"

Fenerbahçe'yi eleştiren eleştiren Yüksel Yıldırım "Haberlerde görüyorum, Kerem Aktürkoğlu'nun TFF'ye verilen sözleşmesi 1907 TL'ymiş. Üzüldüm. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'nde tek tip kontrat için destekledim. Onaylıyorum, her şey şeffaf olsun, komisyon, menajer her şey orada olsun. Böyle söyleyip 1907 TL TFF'ye gidiyorsa, TFF'nin soruşturma açması lazım. Vergi kaçırıyorsun. Ben kendimi salak hissediyorum. Ben limitime göre harcıyorum, ben istemiyor muyum harcamak. 1965 TL yazarız, öbür taraftan abidik gubidik. Fenerbahçe ve Galatasaray buna yeltenirse, Anadolu'da para yok zaten. Süleyman Hurma yüzde yüz haklı, çıkıp adalet dedi. Nasıl yarışacağız! Maliye, TFF, Bankalar Birliği peşinde olmalı, yaptırmamalı. Göz göre göre yapıyorsun. 1907 TL diye kontrat olur mu! Galatasaray da 1905 TL yaptı geçmişte. Daha sezon sonunda tek tip sözleşme dedik. Nasıl oldu? Bir firma üstleniyor. Diyecek lafım yok. Türk futbolunda hiçbir şey düzelmez, çünkü konuştuğumuz başka yaptığımız başka" dedi.

Kerem Aktürkoğlu iddiaları ortalığı karıştırdı

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 5 Ekim Pazar günü Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.