Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi: İngilizlerin teklifi belli oldu

İngiltere Premier Lig'de adım adım şampiyonluğa doğru giden Arsenal, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

ARSENAL'DEN ARDA GÜLER HAMLESİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; İngiliz kulübü, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in peşine düştü.

Genç futbolcu için daha önce de Real Madrid'in kapısını çalan Arsenal bu sefer gözünü kararttı. Arda Güler için 90 milyon euro bonservis bedeli teklif edileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE 18 MİLYON EURO KAZANACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde Arda Güler'in eski kulübü Fenerbahçe de karlı çıkacak. Oyuncuyu, Real Madrid'e gönderirken sonraki satıştan pay maddesi koyan sarı-lacivertliler, transferin tamamlanması halinde 18 milyon euro kazanacak.

BU SEZON PERFORMANSIYLA PARLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maçta forma giyen Arda Güler, 3 bin 239 dakika sahada kaldı. Güler bu sürede 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Genç futbolcu yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Güler, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için tedavisine devam ediyor.