Fenerbahçe’nin Talisca'yı neden gönderdiğini açıkladı: Acun Ilıcalı detayı

Anderson Talisca’nın Fenerbahçe macerası sona erdi.

BAE ekibi Al Jazira ile anlaşma sağlayan Brezilyalı yıldız, yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

32 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için İstanbul’dan ayrıldı.

‘’ZORLA GÖNDERİLDİM’’

Anderson Talisca’nın yakın çevresine, "Fenerbahçe'de gayet mutluydum. Sezona iyi başladım. Taraftarın da beni sevdiğini biliyorum. Beni takımdan zorla gönderdiler. Futbolda böyle şeyler var ama buradan buruk ayrılıyorum." dediği iddia edildi.

TALISCA’NIN NEDEN GÖNDERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Uğur Karakullukçu, Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Tecrübeli oyuncunun neden gönderildiğine dair konuşan Karakullukçu, "Suçlu ben olayım. Komplo teorisi atıyorum. Talisca'yı, Acun Ilıcalı getirdiği için yolların ayrıldığını düşünüyorum ben. Ciddi ciddi böyle düşünüyorum... Çünkü somut da bir sürtüşme var." ifadelerini kullandı.

İLK SEZONUNDA 12 KEZ SEVİNÇ YAŞADI

2024-2025 sezonu devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla ilk sezonunda 23 maça çıktı ve 12 gol atarken 2 asist yaptı.

GEÇEN SEZON 27 GOL ATTI

2025-2026 sezonunda performansını yukarıya taşıyan Talisca, çıktığı 45 resmi maçta 27 gol attı ve 5 kez gol pası verdi.

2026-2027 sezonunda da kaldığı yerden devam eden Brezilyalı, çıktığı 7 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı.

Toplam 75 maçta Fenerbahçe forması giyen Talisca, 44 gol attı.