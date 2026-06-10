Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu: İlk maç 8 Temmuz'da

Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın yeni teknik direktörü de her an açıklaması bekleniyor.

Sarı lacivertli takımın başına Aykut Kocaman'ın getirileceği ileri sürülürken, yeni sezon öncesi program da belli oldu.

Fenerbahçe'nin rakipleri ve maç tarihleri de açıklandı.

İLK RAKİP ADMİRA WACKER

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu.

Fenerbahçemiz, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde Match PR’ın organizasyonuyla kamp yapacak.

Takımımız aynı zamanda bu tarihler arasında yine Match PR’ın organizasyonuyla LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

Maç programı ve detayları ise şöyle:

8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)