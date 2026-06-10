Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından sarı-lacivertli kadrodaki büyük isimlerin akıbeti merak konusu olmaya başladı. Bu isimlerin başında ise tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante geliyor.

PARIS VAZGEÇMİYOR

Takvim'in haberine göre Fransa Ligi ekibi Paris FC, Kante için ısrarını sürdürüyor. Daha önce de Fenerbahçe'nin kapısını çalan Fransız kulübü, yıldız oyuncu için yeni bir teklif iletti.

YÖNETİMDEN HENÜZ SES YOK

Fenerbahçe yönetiminin bu teklife şimdilik olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermediği öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından kadrodaki oyunculara gelen teklifleri tek tek masaya yatıracağı belirtildi. Kante dosyasında ise Yıldırım'ın teknik direktör Aykut Kocaman ile özel bir toplantı gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

35 yaşındaki Kante'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Geride kalan sezonda 44 maça çıkan ve 4 gol kaydeden deneyimli oyuncunun performansı, kulübün elini güçlü tuttuğu bir koz olmayı sürdürüyor. Yönetimin vereceği karar, transferin seyrini doğrudan belirleyecek.