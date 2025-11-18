Fenerbahçe'nin istediği Lewandowski'den ilk açıklama

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın transfer etmek istediği ileri sürülen Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'den transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ara transferdeki ilk hedefinin Barcelona'nın Polonyalı golçüsü Robert Lewandowski olduğu belirtilmişti.

Ünlü futbolcunun temsilcileriyle bir de görüşme yapıldığı bildirilmişti. Saran'ın Lewandowski ile yüz yüze bir de konuşma yaparaka teklifi ileteceği ifade edilmişti.

2024/11/08/hbfb.jpgBarcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski'nin satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralanması için harekete geçildiği de belirtilmişti.

"YAKINDA KARAR VERECEĞİM"

Barcelona'nın henüz yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadığı Lewandowski, transferiyle ilgili ilk kez konuştu. Foot Mercato'ya açıklama yapan 37 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak planı ortaya çıktıSadettin Saran'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak planı ortaya çıktı

"Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok ve acele etmiyorum."

Bayern Münih'ten ayrılıp 2022 yılında Barcelona'ya imza atan Robert Lewandowski, 159 maçta forma giydi ve 108 gol attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

