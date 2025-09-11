Fenerbahçeli Jhon Duran Barselona'da

Fenerbahçeli Jhon Duran Barselona'da
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Jhon Duran, tedavi olmak için Barselona'ya gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran’ın son durumu belli oldu.

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK DURACAK

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Jhon Duran’ın 3-4 hafta daha sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

TEDAVİ İÇİN BARSELONA’YA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine sakatlığını en hızlı şekilde atlatmak isteyen Jhon Duran, tedavi için Barselona’ya gitti.

EN İYİ HEKİMLERDEN BİRİ TEDAVİ EDECEK

Kolombiyalı futbolcunun burada en iyi spor hekimlerinden biri tarafından tedavi olacağı kaydedildi.

4 MAÇI KAÇIRACAK

Jhon Duran’ın sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb maçlarını kaçırması bekleniyor.

