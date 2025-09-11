Onana Trabzon'a geldi: Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olması sonrası kaleci boşluğunu Andre Onana ile doldurdu.

Bordo-mavili kulüp, Onana'nın kiralık transferi konusunda Manchester United ile anlaşma sağladı.

ONANA TÜRKİYE'YE GELDİ

Andre Onana ve ailesi, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için saat 16.45 sıralarında Trabzon'a indi.

Kerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan için skandal ifadeler

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

Trabzonspor ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre bordo-mavililer, Andre Onana için kiralama bedeli ödemeyecek.

Oyuncunun satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

''YENİ BİR PROJEYE BAŞLIYORUM''

Havalimanında açıklamalar yapan Onana, "Çok mutluyum. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmak benim için çok önemli bir duygu. Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum." dedi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına dair konuşan file bekçisi, "Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Onana son olarak, "Gelmeden önce konuştuğum kişiler oldu. Lig ve Trabzonspor hakkında güzel şeyler söylediler." yorumunu yaptı.