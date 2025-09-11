Onana Trabzon'a geldi: Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

Onana Trabzon'a geldi: Fenerbahçe'ye mesaj yolladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana Türkiye'ye geldi.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olması sonrası kaleci boşluğunu Andre Onana ile doldurdu.

Bordo-mavili kulüp, Onana'nın kiralık transferi konusunda Manchester United ile anlaşma sağladı.

ONANA TÜRKİYE'YE GELDİ

Andre Onana ve ailesi, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için saat 16.45 sıralarında Trabzon'a indi.

Kerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan için skandal ifadelerKerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan için skandal ifadeler

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

Trabzonspor ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre bordo-mavililer, Andre Onana için kiralama bedeli ödemeyecek.

Oyuncunun satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

''YENİ BİR PROJEYE BAŞLIYORUM''

Havalimanında açıklamalar yapan Onana, "Çok mutluyum. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini yanında hissediyor olmak benim için çok önemli bir duygu. Bir an önce çalışmalara başlayarak onları saha içerisinde mutlu etmek istiyorum." dedi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına dair konuşan file bekçisi, "Fenerbahçe maçı için hazırım. Her oyuncu bu tür maçları oynamak ister. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Onana son olarak, "Gelmeden önce konuştuğum kişiler oldu. Lig ve Trabzonspor hakkında güzel şeyler söylediler." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Spor
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın sağ kolunu transfer etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın sağ kolunu transfer etti
Domenico Tedesco ilk kararını yönetime bildirdi: Duyar duymaz havalara uçtu
Domenico Tedesco ilk kararını yönetime bildirdi: Duyar duymaz havalara uçtu
Beşiktaş 5 imzayı birden attırdı
Beşiktaş 5 imzayı birden attırdı