Fenerbahçe'de korkulan olmadı: Müjdeyi duyurdular

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe’de Jhon Duran maçın son dakikalarında sakatlanmıştı.

JHON DURAN’DAN SEVİNDİREN HABER

Oyuncunun sezonu bile kapatacağı dedikoduları dolaşırken sarı-lacivertlileri sevindirecek bir haber geldi.

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yıldız futbolcu 2-3 hafta sonra sakatlığını atlatarak takıma dönmüş olacak.

AMELİYAT OLMAYACAK

Haberde ayrıca iddia edildiği gibi oyuncunun ameliyat olmayacağı da vurgulandı.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Jhon Duran’ın sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb maçlarını kaçırması bekleniyor.

6 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Fenerbahçe formasıyla şimdiden 6 maça çıkan Jhon Duran sahada kaldığı 328 dakikada 1 gol 1 asist kaydetti.

