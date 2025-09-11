Fenerbahçe'de korkulan olmadı: Müjdeyi duyurdular
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın son durumu belli oldu. Oyuncu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Duran'ın sezonu kapattığı iddia ediliyordu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe’de Jhon Duran maçın son dakikalarında sakatlanmıştı.
JHON DURAN’DAN SEVİNDİREN HABER
Oyuncunun sezonu bile kapatacağı dedikoduları dolaşırken sarı-lacivertlileri sevindirecek bir haber geldi.
2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yıldız futbolcu 2-3 hafta sonra sakatlığını atlatarak takıma dönmüş olacak.
AMELİYAT OLMAYACAK
Haberde ayrıca iddia edildiği gibi oyuncunun ameliyat olmayacağı da vurgulandı.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Jhon Duran’ın sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb maçlarını kaçırması bekleniyor.
6 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST
Fenerbahçe formasıyla şimdiden 6 maça çıkan Jhon Duran sahada kaldığı 328 dakikada 1 gol 1 asist kaydetti.