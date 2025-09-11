Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın sağ kolunu transfer etti

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın sağ kolunu transfer etti
Yayınlanma:
Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın listesinde olan Murat Salar'ı ekibine dahil etti.

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarına devam eden Sadettin Saran’dan sürpriz bir hamle geldi.

MURAT SALAR TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Sadettin Saran, yönetim listesine takviye yaptı. Saran, iş adamı Murat Salar’a teklif yapttı. Salar da gelen teklifi reddetmeyerek listeye dahil oldu.

murat-salar.webp
Murat Salar teklifi kabul etti

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİNDEYDİ

Murat Salar, 2024 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da seçime Aziz Yıldırım’ın listesinden girmişti.

Sadettin Saran’ın listesindeki diğer isimler şu şekilde:

Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

