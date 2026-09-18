Fenerbahçe'de puan kayıpları sonrası karar çıktı: İsmail Kartal'dan sürpriz değişiklik

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler ilk 5 haftada art arda gelen puan kayıplarıyla liderlik yarışının gerisinde kaldı.

İSMAİL KARTAL'DAN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntılar üzerine flaş bir karar aldı. Önceki maçlarda tek forvetli sistem üzerinde duran Kartal, Eyüpspor maçında değişikliğe gidecek.

VEDAT MURIQI VE ROMELU LUKAKU AYNI ANDA SAHADA OLACAK

Deneyimli teknik adamın hem Vedat Muriqi hem de Romelu Lukaku'yu aynı anda sahaya sürerek 2 forvetli sisteme geçeceği kaydedildi. Bunun yanı sıra sakatlığı sona eren Marco Asensio'nun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

20 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Eyüpspor mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.