Fenerbahçe Yannier ile sözleşme uzattı
Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Beko, genel menajer Derya Yannier ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza 2021 yazında genel menajer yardımcısı olarak katılan ve 2022 yılından itibaren Fenerbahçe Beko Genel Menajeri olarak görev yapan Derya Yannier ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

''NİCE BAŞARILARA ULAŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ''

Dört kupayla tamamlanan 2024-2025 sezonunda aynı zamanda Avrupa Ligi'nde yılın genel menajeri seçilen Derya Yannier'i tebrik ediyor, genel menajer olarak görev yapmaya devam edeceği Fenerbahçe Beko'da nice başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

