Fenerbahçe ve Anadolu Efes İsrail'e karşı birleşti

Fenerbahçe ve Anadolu Efes İsrail'e karşı birleşti
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İsrail takımlarının talebine karşı bir açıklama yaptı.

Euroleague temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İsrail takımlarının iç saha maçlarını ülkelerinde oynamak istediğine dair çıkan haberler üzerine ortak bir açıklama yaptı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Temsilcilerimizden konuya dair yapılan açıklamada İsrail’in bu talebi için olumsuz görüş bildirdikleri aktarıldı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisine Galatasaray şoku: Hapis cezası istendiFenerbahçe'nin eski yöneticisine Galatasaray şoku: Hapis cezası istendi

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa Ligi'nde İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir. 21 Ekim 2025 tarihinde Avrupa Ligi yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantının ardından Avrupa Ligi tarafından paylaşılan basın bülteninde ve Avrupa Ligi CEO'su Paulius Motiejunas'ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Spor Kulübü konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir. Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve Avrupa Ligi yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
Spor
Rıdvan Dilmen ilk yayınına çıktı: Galatasaray için olay iddia
Rıdvan Dilmen ilk yayınına çıktı: Galatasaray için olay iddia
Bodo/Glimt teknik direktörü dayanamadı: Galatasaray maçında şaşkına çeviren hareket
Bodo/Glimt teknik direktörü dayanamadı: Galatasaray maçında şaşkına çeviren hareket