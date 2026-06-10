Fenerbahçe ters köşe yaptı: İlk transfer İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin 2030 yılına kadar anlaşmaya vardığı Amara Diouf, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'de rekor bir oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yaz kampı başlamadan takviyeleri yapmak isteyen Yıldırım, ilk imzayı attırmaya hazırlanıyor.
AMARA DIOUF İSTANBUL'A GELDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin yeni transferi Amara Diouf, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'yle 2030 yılına kadar anlaşmaya varan Senegalli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından imzayı atması bekleniyor.
SAKATLIĞINI ATLATTI
18 yaşındaki futbolcu geçirdiği çapraz bağ ameliyatı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzaktaydı. Antrenmanlara başlayan Diouf'un gelecek sezon forma giymeye hazır olacağı kaydedildi.
VEDAT MURIQI BEKLENİYOR
Aziz Yıldırım'ın ilk transfer olarak Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'ye imza attırması bekleniyordu. Kosovalı forvetin de yakın önümüzdeki günlerde imzayı atabileceği belirtiliyor.