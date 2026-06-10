Aziz Yıldırım talimatı verdi: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı. 15 gün içerisinde gerekli takviyelerin yapılacağı mesajını veren Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

SÜPER LİG'DEN 2 FUTBOLCU İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, 2 Türk futbolcu için harekete geçti. O isimlerin Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Göztepe'den Arda Okan Kurtulan olduğu ifade edildi.

2 transferi de en kısa sürede tamamlamak isteyen Fenerbahçe, bonservis görüşmeleri için masaya oturmaya hazırlanıyor.

ÜMİT AKDAĞ

Alanyaspor formasıyla 22 maça çıkan Ümit Akdağ, 2 bin 954 dakika sahada kaldı. Genç stoper, 1 gol ve 3 asist kaydetti.

ARDA OKAN KURTULAN

Göztepe'de bu sezon 32 maça çıkan Arda Okan Kurtulan ise 2 bin 484 dakika forma giydi. Yıldız orta saha, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.