Aziz Yıldırım talimatı verdi: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den 2 transfer birden
Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ın transferi için talimat verdi.
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, mazbatasını alarak göreve başladı. 15 gün içerisinde gerekli takviyelerin yapılacağı mesajını veren Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
SÜPER LİG'DEN 2 FUTBOLCU İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, 2 Türk futbolcu için harekete geçti. O isimlerin Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Göztepe'den Arda Okan Kurtulan olduğu ifade edildi.
2 transferi de en kısa sürede tamamlamak isteyen Fenerbahçe, bonservis görüşmeleri için masaya oturmaya hazırlanıyor.
ÜMİT AKDAĞ
Alanyaspor formasıyla 22 maça çıkan Ümit Akdağ, 2 bin 954 dakika sahada kaldı. Genç stoper, 1 gol ve 3 asist kaydetti.
ARDA OKAN KURTULAN
Göztepe'de bu sezon 32 maça çıkan Arda Okan Kurtulan ise 2 bin 484 dakika forma giydi. Yıldız orta saha, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.