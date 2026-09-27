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Fenerbahçe sezonu mağlubiyetle açtı

Sezonun ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olan Fenerbahçe Tarfin 98-83 mağlup oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe sezonu mağlubiyetle açtı

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE SEZONU MAĞLUBİYETLE AÇTI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Bahçeşehir Koleji parkeden 98-83'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte son şampiyon Fenerbahçe Tarfin sezonu mağlubiyetle açtı.

DETAYLAR

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5

Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4

1. Periyot: 28-16

Devre: 51-43

3. Periyot: 74-65

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Basketbol
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