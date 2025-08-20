Fenerbahçe maçında kırmızı kart
Fenerbahçe'ye konuk olan Benfica'da Florentino kırmızı kart gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geliyor.
HENÜZ GOL SESİ ÇIKMADI
Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken henüz gol sesi çıkmadı.
TALISCA YERDE KALDI
Karşılaşmanın 71. dakikası oynandığı sırada atağa çıkan Fenerbahçe’de Anderson Talisca yerde kaldı.
HAKEM KIRMIZI KARTI GÖSTERDİ
Faul kararı veren hakem Daniel Siebert, Benficalı Florentino’ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Portekiz ekibi maçın kalan kısmına 10 kişi devam edecek.
RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA OYNANACAK
Taraflar arasındaki rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
