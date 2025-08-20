Ali Koç bizzat çağırdı: Benfica'da Fenerbahçe isyanı

Ali Koç bizzat çağırdı: Benfica'da Fenerbahçe isyanı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica heyetini evinde ağırladı. Benfica Başkanı Rui Costa, Fenerbahçe ile eşleşmelerinin adil olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticiler, Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa ile yöneticilerini ağırladı.

Başkan Koç'un evinde düzenlenen dostluk yemeğine Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Benfica Başkanı Rui Costa ve yönetim kurulu üyeleri ile UEFA delegesi Peter Palencik katıldı.

"BU İLK KEZ OLUYOR"

Başkan Koç burada yaptığı konuşmada, "Benim için Benfica çok önemli bir takım çünkü başkan olduktan sonra UEFA'daki ilk maçımızı Benfica ile oynadık. Rui Costa ile tanıştık ve arkadaş olduk. Kendisini ve yöneticilerini evimde ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu ilk kez oluyor. Lizbon, İstanbul'a çok benzeyen bir şehir. Benfica Kulübüne baktığınızda yapısıyla Fenerbahçe'ye çok benziyor. Rui Costa yakın arkadaşım. Geldiği için teşekkür ederim. Benim için hak eden kazansın demek çok zor ama kim kazanırsa kazansın dostluğumuz devam etsin. Benfica'nın kalbimde sıcak bir yeri var. 3 yıl üst düzey görev yapan Mario Branco, Benfica'ya gitti. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"ADİL DEĞİL"

Rui Costa ise "Ali Koç benim Avrupa Kulüpler Birliğinden çalışma arkadaşım. Tüm yönetime teşekkürler. Umarım biz de Lizbon'da çok güzel ağırlarız. Bu maçı oynayacak olmaktan dolayı çok mutlu değilim çünkü kendisi iyi dostum ama futbol böyle bir şey. Kendileriyle lig aşamasında karşılaşmayı tercih ederdik. Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum. Yarın başka bir gün ve Ali ile arkadaşlığımız, 2 kulüp arasındaki dostluk devam edecek. Dünyanın ve Avrupa'nın 2 büyük kulübünün bu turda eşleşmesi adil değil." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi