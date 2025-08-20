Ali Koç bizzat çağırdı: Benfica'da Fenerbahçe isyanı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticiler, Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa ile yöneticilerini ağırladı.

Başkan Koç'un evinde düzenlenen dostluk yemeğine Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Benfica Başkanı Rui Costa ve yönetim kurulu üyeleri ile UEFA delegesi Peter Palencik katıldı.

"BU İLK KEZ OLUYOR"

Başkan Koç burada yaptığı konuşmada, "Benim için Benfica çok önemli bir takım çünkü başkan olduktan sonra UEFA'daki ilk maçımızı Benfica ile oynadık. Rui Costa ile tanıştık ve arkadaş olduk. Kendisini ve yöneticilerini evimde ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu ilk kez oluyor. Lizbon, İstanbul'a çok benzeyen bir şehir. Benfica Kulübüne baktığınızda yapısıyla Fenerbahçe'ye çok benziyor. Rui Costa yakın arkadaşım. Geldiği için teşekkür ederim. Benim için hak eden kazansın demek çok zor ama kim kazanırsa kazansın dostluğumuz devam etsin. Benfica'nın kalbimde sıcak bir yeri var. 3 yıl üst düzey görev yapan Mario Branco, Benfica'ya gitti. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"ADİL DEĞİL"

Rui Costa ise "Ali Koç benim Avrupa Kulüpler Birliğinden çalışma arkadaşım. Tüm yönetime teşekkürler. Umarım biz de Lizbon'da çok güzel ağırlarız. Bu maçı oynayacak olmaktan dolayı çok mutlu değilim çünkü kendisi iyi dostum ama futbol böyle bir şey. Kendileriyle lig aşamasında karşılaşmayı tercih ederdik. Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum. Yarın başka bir gün ve Ali ile arkadaşlığımız, 2 kulüp arasındaki dostluk devam edecek. Dünyanın ve Avrupa'nın 2 büyük kulübünün bu turda eşleşmesi adil değil." dedi.