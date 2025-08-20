Fenerbahçe maçına saatler kala Benfica'da Kerem Aktürkoğlu kararı
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica, temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.
TRT 1'DEN YAYINLANACAK
UEFA'nın kararıyla karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU MAÇ KADROSUNA ALINDI
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu kararı ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nu maç kadrosuna aldı.
FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Kerem Aktürkoğlu, tarafların da anlaşması halinde sarı-lacivertlilere transfer olacak.
BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Aktürkoğlu transferi için bonservis görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Benfica maçı öncesi transferi tamamlamak istemiş ancak Portekiz kulübü yapılan teklife yanıt vermemişti.