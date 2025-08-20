Fenerbahçe maçına saatler kala Benfica'da Kerem Aktürkoğlu kararı

Fenerbahçe maçına saatler kala Benfica'da Kerem Aktürkoğlu kararı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica'da Kerem Aktürkoğlu maç kadrosuna alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica, temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK

UEFA'nın kararıyla karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU MAÇ KADROSUNA ALINDI

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu kararı ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nu maç kadrosuna aldı.

kerem-akturkoglu.jpg

FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Kerem Aktürkoğlu, tarafların da anlaşması halinde sarı-lacivertlilere transfer olacak.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Kerem Aktürkoğlu transferi için bonservis görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Benfica maçı öncesi transferi tamamlamak istemiş ancak Portekiz kulübü yapılan teklife yanıt vermemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi