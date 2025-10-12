Fenerbahçe galibiyetle başladı

Fenerbahçe galibiyetle başladı
Aras Spor'a konuk olan Fenerbahçe Medicana setlerde 3-1'lik skorla galip geldi.

Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Spor ile kozlarını paylaştı.

GALİBİYETLE BAŞLADILAR

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler setlerde 3-1’lik skorla galip geldi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI’NI KAZANMIŞLARDI

Fenerbahçe Medicana hafta içerisinde de Vakıfbank’ı mağlup ederek Şampiyonlar Kupası’nı kazanmıştı.

DETAYLAR

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Hande Baladın, Korneluk, (Gizem Örge, Milenkovic, Ghani, Arelya Karasoy)

Setler: 15-25, 25-15, 18-25, 13-25

Süre: 104 dakika (26, 26, 27, 25)

2024/11/08/hbfb.jpg

Kaynak:Haber Merkezi / AA

