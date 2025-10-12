Sadettin Saran görevine son verdi: Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı

Fenerbahçe'de Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler'in görevine son verildi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran yönetimindeki ilk ayrılık açıklandı.

ALPER YEMENCİLER İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre; Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler ile yollar ayrıldı. Yerine kimin getirildiği ise henüz belirtilmedi.

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

g3dulcwwmae3qsx.webp
Sadettin Saran ve Alper Yemenciler

5 YILDIR BU GÖREVDEYDİ

Daha önce yayıncı kuruluşta çalışan Alper Yemenciler, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un isteği üzerine 2020 yılının Temmuz ayında göreve gelmişti.

