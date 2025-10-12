Sadettin Saran görevine son verdi: Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler'in görevine son verildi.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran yönetimindeki ilk ayrılık açıklandı.
ALPER YEMENCİLER İLE YOLLAR AYRILDI
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre; Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler ile yollar ayrıldı. Yerine kimin getirildiği ise henüz belirtilmedi.
Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
5 YILDIR BU GÖREVDEYDİ
Daha önce yayıncı kuruluşta çalışan Alper Yemenciler, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un isteği üzerine 2020 yılının Temmuz ayında göreve gelmişti.