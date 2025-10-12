Sadettin Saran görevine son verdi: Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran yönetimindeki ilk ayrılık açıklandı.

ALPER YEMENCİLER İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre; Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler ile yollar ayrıldı. Yerine kimin getirildiği ise henüz belirtilmedi.

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Sadettin Saran ve Alper Yemenciler

5 YILDIR BU GÖREVDEYDİ

Daha önce yayıncı kuruluşta çalışan Alper Yemenciler, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un isteği üzerine 2020 yılının Temmuz ayında göreve gelmişti.

