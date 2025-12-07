Fenerbahçe Galatasaray'ı yenip lider oldu
Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Gain, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasında karşı karşıya geldi.
DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE ARSAVEV
Chobani Stadyumu'nda oynanan derbi, 1-0'lık Fenerbahçe ArsaVev galibiyeti ile tamamlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tek golü 64. dakikada penaltıdan Cox attı.
Boluspor Erzurumspor FK'yı 2 golle geçti
YENİ LİDER FENERBAHÇE OLDU
Bu sonuçla Fenerbahçe, 33 puana yükseldi ve Kadınlar Süper Ligi'nin yeni lideri oldu.
Ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 30 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.
GELECEK MAÇLAR
Fenerbahçe ArsaVev, ligin diğer haftasında Fomget Gençlik deplasmanına çıkacak.
Galatasaray Gain ise sahasında Hakkarigücü ile karşı karşıya gelecek.
LİGDE OLUŞAN PUAN TABLOSU
Ligin ilk 6 sırası şu şekilde:
1- Fenerbahçe: 33 puan
2- Galatasaray: 30 puan
3- Trabzonspor: 27 puan
4- Fomget Gençlik: 26 puan
5- Amedspor: 20 puan
6- Beşiktaş: 17 puan