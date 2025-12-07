Boluspor Erzurumspor FK'yı 2 golle geçti

Boluspor Erzurumspor FK'yı 2 golle geçti
Yayınlanma:
1. Lig'de Boluspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0 yenerek 3 puana uzandı.

1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Atatürk

Hakemler: Batuhan Konak, Cem Özbay, Selahattin Altay

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Devran Şenyurt), Barış Alıcı (Dk. 90+2 Harun Alpsoy), Liço (Dk. 90+2Can Arda Yılmaz), Hassani, Doğan Can Davas (Dk. 81 Boakye), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu)

Bruno şov yaptı: Iğdır FK'dan rahat galibiyetBruno şov yaptı: Iğdır FK'dan rahat galibiyet

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen (Dk. 46 Yakup Kırtay), Gerxhaliu, Baiye, Safa Akgün (Dk. 46 Sylla), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 78 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser(Dk.84 Salih Sarıkaya)

Goller: Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 87 Boakye (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 29 Lima, Dk. 57 Liço, Dk. 77 Rahman Buğra Çağıran (Boluspor), Dk. 78 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Spor
Fenerbahçe Galatasaray'ı yenip lider oldu
Fenerbahçe Galatasaray'ı yenip lider oldu
Volkan Demirel'den flaş karar: 5 hafta dayanabildi
Volkan Demirel'den flaş karar: 5 hafta dayanabildi
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 1 ay yok
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 1 ay yok