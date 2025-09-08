Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı: Kazanan kupayı alacak
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi açıklandı.
24 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK
Türkiye Basketbol Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Çarşamba günü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
Basketbolseverler, yarın satışa çıkacak biletleri "Biletix" üzerinden alabilecek.
FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMIŞTI
Taraflar en son Basketbol Süper Ligi final serisinde karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe Beko galip gelerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
