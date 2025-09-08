Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı: Kazanan kupayı alacak

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı: Kazanan kupayı alacak
Yayınlanma:
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 24 Eylül Çarşamba günü sahibini bulacak. Finalde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray GAIN karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi açıklandı.

24 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK

Türkiye Basketbol Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Çarşamba günü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Basketbolseverler, yarın satışa çıkacak biletleri "Biletix" üzerinden alabilecek.

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMIŞTI

Taraflar en son Basketbol Süper Ligi final serisinde karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe Beko galip gelerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a transfer olduFenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a transfer oldu

Sadettin Saran'ın adaylığının iptal edilmesini istediler: Fenerbahçe'yi karıştıran başvuruSadettin Saran'ın adaylığının iptal edilmesini istediler: Fenerbahçe'yi karıştıran başvuru

Victor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber: Son durumu belli olduVictor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber: Son durumu belli oldu

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Göztepe'de veda zamanı
Göztepe'de veda zamanı
Nihat Kahveci utancını gizleyemedi
Nihat Kahveci utancını gizleyemedi
Başakşehir Çağdan Atan'ın görevine son verdi
Başakşehir Çağdan Atan'ın görevine son verdi