Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a transfer oldu

Yayınlanma:
Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer aldı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Fenerbahçe şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.

Beşiktaş'tan transfere dair yapılan açıklama ise şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.

Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe’de ikinci yarısını ise Los Angeles FC’de geçiren Cengiz Ünder, toplamda çıktığı 25 maçta 1 gol asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

