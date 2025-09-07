Sadettin Saran'ın adaylığının iptal edilmesini istediler: Fenerbahçe'yi karıştıran başvuru

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi adaylar belli oldu.

Olağanüstü seçimde mevcut başkan Ali Koç’un yanı sıra Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp resmen aday oldu. Adaylar seçim kampanyalarını sürdürürken Sadettin Saran’ı şaşkına çevirecek bir gelişme yaşandı.

SADETTİN SARAN’IN ADAYLIĞININ İPTALİNİ İSTEDİLER

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; bir genel kurul üyesi, Sadettin Saran’ın adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Divan Kurulu’na başvuruda bulundu.

Sadettin Saran

BAHİS ŞİRKETİNDEKİ HİSSELERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yapılan başvuruya gerekçe olarak Sadettin Saran’ın bahis şirketi ‘Tuttur’da hisselerinin olması gösterildi.

SADETTİN SARAN HİSSELERİNDEN FERAGAT ETTİĞİNİ DUYURDU

Öte yandan Sadettin Saran ise söz konusu şirketteki hisselerinden feragat etmek için önceden başvuruda bulunduklarını söyledi.

BAŞVURU GÖRÜŞÜLECEK

Yüksek Divan Kurulu, Sadettin Saran’ın adaylığının iptaline dair yapılan başvuruyu 9 Eylül Salı günü görüşerek bir karar verecek.