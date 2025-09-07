Sadettin Saran'ın adaylığının iptal edilmesini istediler: Fenerbahçe'yi karıştıran başvuru

Sadettin Saran'ın adaylığının iptal edilmesini istediler: Fenerbahçe'yi karıştıran başvuru
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Divan Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi adaylar belli oldu.

Olağanüstü seçimde mevcut başkan Ali Koç’un yanı sıra Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp resmen aday oldu. Adaylar seçim kampanyalarını sürdürürken Sadettin Saran’ı şaşkına çevirecek bir gelişme yaşandı.

SADETTİN SARAN’IN ADAYLIĞININ İPTALİNİ İSTEDİLER

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; bir genel kurul üyesi, Sadettin Saran’ın adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Divan Kurulu’na başvuruda bulundu.

saran.jpg
Sadettin Saran

BAHİS ŞİRKETİNDEKİ HİSSELERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yapılan başvuruya gerekçe olarak Sadettin Saran’ın bahis şirketi ‘Tuttur’da hisselerinin olması gösterildi.

SADETTİN SARAN HİSSELERİNDEN FERAGAT ETTİĞİNİ DUYURDU

Öte yandan Sadettin Saran ise söz konusu şirketteki hisselerinden feragat etmek için önceden başvuruda bulunduklarını söyledi.

BAŞVURU GÖRÜŞÜLECEK

Yüksek Divan Kurulu, Sadettin Saran’ın adaylığının iptaline dair yapılan başvuruyu 9 Eylül Salı günü görüşerek bir karar verecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu: Galatasaray özel uçak yolluyor
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu: Galatasaray özel uçak yolluyor
Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor: Ali Koç'un tercihi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor: Ali Koç'un tercihi ortaya çıktı