Fenerbahçe Alanyaspor: İlk 11 belli oldu! Tedesco'dan sürpriz

Yayınlanma:
Fenerbahçe, erteleme maçında bu akşam Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Alanyaspor ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bu akşam Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.

Ayrıca ilk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, statü nedeniyle yok.

Sakatlığı geçen Nelson Semedo isen Alanyaspor maçı kadrosunda olacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kadroda değişiklikler yapacak. Sarı lacivertli takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11 şöyle:

İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En Nesyri.

Alanyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.

TFF Fenerbahçe Trabzonspor derbisine dair kararını açıkladıTFF Fenerbahçe Trabzonspor derbisine dair kararını açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

