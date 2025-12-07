Fenerbahçe 23 farkla kazandı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 87-64 yendi.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12, Roko Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

Fenerbahçe Beko: Melli 2, Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldwin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 20-14

Devre: 38-38

3. Periyot: 55-63

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

